Erhebliche Eingriffe

Es hätte schlimmer kommen können. Das lässt sich aus der Perspektive der Bevölkerung nördlich von Mannheim sagen, nachdem die Bahn zu erkennen gegeben hat, welchem Verlauf sie für die ICE-Strecke südlich von Lorsch den Vorzug gibt. Es ist nicht die von den Kommunen des Kreises Bergstraße geforderte Konsenstrasse – also die Bündelung der Schienen mit den Autobahnen 67 und 6 –, sondern die Durchquerung des Lampertheimer Waldes. Dagegen, nämlich gegen die sogenannte C-Trasse, hat die Lampertheimer Bürgerinitiative „Lebensraum vor ICE-Trasse“ hartnäckig gekämpft. Nun soll sie realisiert werden – in Form eines tiefer gelegten Schachts, der anschließend mit Erde aufgefüllt wird.

Dies wäre aus Sicht der Bevölkerung Lampertheims ein Kompromiss. Hat sie doch befürchtet, dass die Bahn die Neubaustrecke oberirdisch durch den Wald und damit dicht an den Wohngebieten vorbei treiben könnte. Das Forstamt hat vor einem Waldsterben gewarnt, Bürger und Landwirte haben auf die möglichen Folgen für Natur und Ackerflächen aufmerksam gemacht. Eine Walddurchquerung schien in der Region lediglich in einem unterirdischen Tunnel akzeptabel.

Nun spricht sich die Bahn für den sogenannten offenen Tunnel aus. Dieser böte den Vorteil eines direkten Anschlusses des Fernverkehrs an den Mannheimer Hauptbahnhof gegenüber einer kurvenreicheren Konsenstrasse. Damit wäre ein wichtiges Ziel erfüllt: der Lückenschluss im Fernverkehrsnetz zwischen Rotterdam und Genua. Er eröffnete ferner die Möglichkeit, den Schienenverkehr durch das Mannheimer Stadtgebiet ebenfalls in einen Tunnel zu verlegen.

Gleichwohl hinterlässt das von der Bahn vorgelegte Zwischenergebnis Diskussionsbedarf. Denn an Wald- und Ackerflächen würde eine solche Tunnelbauweise nicht spurlos vorübergehen. Die Eingriffe wären erheblich und es würde lange dauern, bis über der ICE-Neubaustrecke wieder Gras wüchse. Wenn überhaupt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019