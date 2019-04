Erinnern an Schrecken von Tschernobyl

Prypjat.Zum 33. Jahrestag des Atomunfalls in dem früheren sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl hat der Probebetrieb einer neuen Schutzhülle über dem explodierten Reaktor begonnen. Erst nach einer Testphase könne die Stahlhülle ihren normalen Betrieb aufnehmen, meldete gestern die Agentur Ukrinform. Irgendwann sollen der alte und brüchige Betonsarkophag und die Reste des havarierten Reaktors abgebaut werden. Unterdessen legten Angehörige am Denkmal für die Opfer der Katastrophe gestern Blumen nieder. Der vierte Block des Atomkraftwerks war am 26. April 1986 explodiert. Die radioaktive Wolke verstrahlte große Gebiete im heutigen Weißrussland, in der Ukraine und in Russland. Zehntausende Menschen im Umkreis von 30 Kilometern mussten ihre Häuser für immer verlassen. dpa

