Erinnerung an 1938

Der Historiker und Journalist Götz Aly sprach in Bensheim. © Funck

Bergstraße.In vielen Bergsträßer Kommunen wurde am Wochenende an die November-Pogrome vor 80 Jahren erinnert. Bei der Gedenkveranstaltung in Bensheim war als Gastredner der Historiker und Journalist Götz Aly zu Gast. In Heppenheim wurde bei einem Schweigekreis und einer szenischen Lesung auch eine örtliche Zeitzeugin zitiert. In Lorsch zeichnete Thilo Figaj bei einem Vortrag die Geschichte der Lorscher Juden nach. An eine Hauswand wurde dazu großformatig die Skizze der ehemaligen Synagoge projiziert. In Einhausen kritisierte Reimund Strauch unter anderem die auch heute „alltägliche Fremdenfeindlichkeit“. In Lautertal erinnerten Schüler an Max Liebster, der aus Reichenbach vertrieben und in fünf Konzentrationslagern interniert wurde. Liebster war später Ehrenbürger der Gemeinde Lautertal. red

