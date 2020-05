Ermittlungen wegen Hetze

Mannheim.Nachdem eine Corona-Streife in der Mannheimer Innenstadt von Jugendlichen bedrängt und angegriffen worden war, hat die Polizei Ermittlungsverfahren gegen 16 mutmaßliche Täter eingeleitet.

Wie Polizeipräsident Andreas Stenger im Interview mit dieser Redaktion sagte, konnten Ermittler auch 86 Personen identifizieren, die in sozialen Netzwerken Hetze und Hass gegen die Polizei verbreitet hätten. Auch sie werden Stenger zufolge angezeigt. Seit den Vorfällen am 8. und 9. Mai hätten Beamte mehr als 300 Personen am Plankenkopf kontrolliert und 65 Platzverweise ausgesprochen. Mit Blick auf die Proteste gegen die Corona-Regeln sagte der Polizeipräsident, man spüre, „dass viele Leute nicht mehr willig sind, sich an die geltenden Regeln zu halten“. Auffällig sei, dass sich das Verhalten mit der politischen Diskussion verändert habe. „Zu Beginn der Pandemie gab es einen parteiübergreifenden Konsens. Aber mittlerweile sind wir offenbar in einen Wettstreit eingetreten, indem es darum geht, wer die Regeln am stärksten lockert“, sagte Stenger. Das wirke sich aus. wol

