Erste Bergsträßer Familienwoche

Bergstraße.Im April hat die Bergsträßer Familienwoche Premiere. Vom 16. bis 21. April gibt es in Heppenheim ein buntes Programm voller Information und Unterhaltung. Vorträge und eine Fachtagung gehören ebenso zu den Angeboten wie zum Finale ein großer Familientag in und rund um den Kurmainzer Amtshof, an dem sich mehr als 30 regionale Anbieter der Öffentlichkeit vorstellen.

Landrat Christian Engelhardt ist Schirmherr der Veranstaltung. Er kann sich gut vorstellen, die Familienwoche künftig im zweijährigen Rhythmus in wechselnden Kommunen des Kreises zu wiederholen. red/BILD: dpa