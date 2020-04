Erste Corona-Todesfälle jetzt auch in Mannheim

Mannheim/Berlin.In Mannheim gibt es die ersten Todesfälle wegen des Coronavirus. Zwei Männer, die laut Pressemitteilung der Stadt Mannheim seit langem an schwerwiegenden chronischen Erkrankungen litten, starben am Dienstag beziehungsweise am Mittwoch in einem Mannheimer Krankenhaus. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) nahm dies zum Anlass, den Ernst der Situation zu unterstreichen. „Diese ersten beiden Todesfälle zeigen auch, wie wichtig die Reduzierung von sozialen Kontakten ist, um die vorerkrankten und die älteren Menschen zu schützen“, erklärte Kurz.

Auch über Ostern müssen sich die Menschen in Deutschland auf strikte Kontaktbeschränkungen einstellen. Die Bürger „bleiben angehalten, auch während der Osterfeiertage Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum zu reduzieren“, heißt es in einer Beschlussvorlage.

Verzicht auf Reisen und Besuche

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte nach einer Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder, die Menschen in Deutschland sollten generell auf private Reisen und Besuche – auch von Verwandten – verzichten. „Eine Pandemie kennt keine Feiertage“, so Merkel. Und: „Bleiben Sie weiter stark und halten Sie die Regeln ein.“

Dies gelte auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge, heißt es weiter. Die entsprechenden Regelungen sollen zunächst bis 19. April gelten. In fast allen Bundesländern enden an diesem Tag die Osterferien der Schüler. Bund und Länder hatten am 22. März Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit in Deutschland für zunächst zwei Wochen verboten – ausgenommen Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Die Bundeskanzlerin sagte jetzt, die Länder gingen mit ihren Maßnahmen weitgehend bundeseinheitlich vor. Die Kontaktbeschränkungen würden recht gut eingehalten. Laut dpa mahnten Merkel für die Bundesregierung und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für die Regierungschefs der Länder an, dass es vor Ostern keinerlei Diskussion über Lockerungen der bestehenden Maßnahmen geben solle. Am 14. April – dem Dienstag nach Ostern – würden Bund und Länder die Lage unter anderem auf Basis der Daten des Robert Koch-Instituts neu bewerten. Es habe zudem große Einigkeit bestanden, dass es keine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken geben solle.

Schritt für Schritt vorgehen

Die Behandlung schwerer Covid-19-Fälle auf der Intensivstation liege im Durchschnitt bei deutlich über zwei Wochen und dauere damit länger als erwartet, erklärte die Bundeskanzlerin weiter. Deshalb müsse es dazu kommen, dass sich die Zahl der Erkrankten erst alle „zwölf, 13, 14 Tage“ verdopple, sagte Merkel. „Wir wollen eine Überforderung vermeiden“, sagte sie mit Blick auf das Gesundheitssystem.

„Ich glaube, die Menschen im Lande – darauf hoffe ich, und darauf stütze ich auch meine Erwartungen - verstehen das und wollen nicht, dass wir da in eine schwierige Lage kommen. Gerade für die Gruppen, die wir besonders beschützen müssen – nämlich die Älteren, die Behinderten, die Vorerkrankten“, sagte Merkel. „Und dieses Verständnis, dafür danke ich. Das zeichnet unsere Gesellschaft aus. Der Artikel 1 unseres Grundgesetzes heißt ,Die Würde des Menschen ist unantastbar’, und das wird gelebt im Augenblick, und so müssen wir uns auch weiter verhalten.“ dpa/red

