Erste Kerb an der Bergstraße ohne Plastik

Anzeige

Zwingenberg.Metall- statt Plastikbesteck, Porzellan- statt Pappteller, und selbst die klassischen Trinkhalme werden durch Nudeln ersetzt: Bei der Bewirtung der Kerwe-Gäste soll am Wochenende in Zwingenberg auf Plastikgeschirr verzichtet werden. Die „Fröhlichen Jungs“ als Ausrichter und der „Sängerkranz“ als Unterstützer wollen mit Blick auf die Zertifizierung des ältesten Bergstraßenstädtchens als lebenswerte Stadt im Sinne der auf Nachhaltigkeit setzenden Cittaslow-Bewegung ein Zeichen setzen. Die Kerwe-Macher gehen davon aus, dass ihre Initiative bislang einmalig an der Bergstraße ist und hoffen auf Nachahmer. / mik