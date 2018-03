Erste Nachtwächterführung ein Erfolg

Anzeige

Einhausen/Lorsch.Massenweise scharten sich die Menschen am Samstagabend um Einhausens Bürgermeister Helmut Glanzner – die Premiere der Nachtwächterführung, die im Rahmen des 1250-Jahr-Jubiläums der Gemeinde durchgeführt wurde, war ein Erfolg. An sieben Stationen überall in Einhausen hielt der Tross, um Glanzners Ausführungen zur Geschichte des kleinen Orts zu lauschen. Dazu führten Jacky Degen als „Gemeindediener“ und Aktive des Vereins zur Erhaltung der Tradition Sketche auf.

Schneemann verbrannt

Am Sonntagnachmittag pilgerten schließlich Hunderte Menschen nach Lorsch, um die Schneemannverbrennung auf dem Benediktinerplatz zu sehen. Mit dem Spektakel soll der Winter vertrieben werden. lok