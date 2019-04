Erste Starts vom Frankfurter Terminal 3 schon 2021

Frankfurt.Der Grundstein für das Terminal 3 am Frankfurter Flughafen ist gestern gelegt worden. Mit rund 700 geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft wurde symbolisch der Rohbau-Start des Projektes (im Vordergrund) gefeiert, dessen Kosten mit rund vier Milliarden Euro veranschlagt werden. Der erste Flugsteig des neuen Terminals – ein reiner Billigflieger-Flugsteig – soll schon in zwei Jahren, also 2021, in Betrieb genommen werden. Die beiden weiteren Flugsteige sollen bis 2023 folgen. Im Endausbau soll die Kapazität des Frankfurter Flughafens dank des dritten Terminals um 25 Millionen Passagiere pro Jahr steigen. dpa/Bild: Andreas Arnold/dpa

