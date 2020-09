Erste Warnstreiks beginnen

Augsburg/Gütersloh.Nach ersten Warnstreiks der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in mehreren Bundesländern sollen im Laufe der Woche andere Städte und Kommunen nachziehen. Am Dienstag gab es unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg Aktionen.

In Freiburg und Emmendingen beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 200 Beschäftigte der Verwaltung und von Kindergärten der Universitätsstadt und Krankenhausmitarbeiter der südbadischen Kreisstadt an Kundgebungen. In Stuttgart sollen am Montag Kitas mit einbezogen werden. Die Gewerkschaft will ihren Forderungen im Tarifstreit mit Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Verhandelt wird über die Einkommen von mehr als zwei Millionen Beschäftigten. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 4,8 Prozent mehr Lohn. Den Beschäftigten sollen 150 Euro mehr pro Monat zugesichert werden. Sie fordern eine Laufzeit von zwölf Monaten, die Arbeitgeber wollen eine längere Laufzeit. Der Verhandlungsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Ulrich Mädge, hält die Forderung der Gewerkschaften für nicht umsetzbar. dpa

