Berlin.Völlig überraschend hat die SPD bereits am Montag Finanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominiert. Damit sind die Sozialdemokraten die erste Bundespartei, die diese entscheidende Weiche für die Bundestagswahl im Herbst 2021 stellt. Vizekanzler Scholz, der bei der parteiinternen Wahl zum SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Walter Norbert-Borjans im vergangenen Jahr unterlag, soll die gebeutelte Partei wieder in der Wählergunst nach oben befördern. Scholz: „Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen.“ Der Vizekanzler machte deutlich, dass er für die Zeit nach der Wahl keine Fortsetzung der großen Koalition wolle, sondern eine Koalition unter Führung seiner Partei das Ziel sei. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020