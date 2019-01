Erster Elektrobus im Linienbetrieb

Heidelberg.Zwischen dem Heidelberger Hauptbahnhof und der Altstadt ist die erste Elektrobuslinie der Region in Betrieb: Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH lässt die in Mannheim hergestellten E-Citaro auf der Linie 20 fahren. Je zwei Busse sind zwischen 9 und 22 Uhr im 20-Minutentakt an neun Haltestellen unterwegs, der dritte bleibt jeweils im Depot an der Steckdose. Gestern musste allerdings vorübergehend ein Diesel-Bus mit einspringen: Ein Defekt an der Bremsanzeige machte den Austausch eines Standard-Ersatzteils nötig. Angetrieben werden die Busse mit zertifiziertem Ökostrom. Für Mannheim sind drei weitere Busse gekauft. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019