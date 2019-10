Erster Schritt zum Life 2020

Lindenfels.Ein Team von derzeit etwa 20 Organisatoren feilt am Konzept für ein Kulturfestival, das im Sommer kommenden Jahres in Lindenfels stattfinden soll. Lindenfels Festival – abgekürzt Life – soll die Veranstaltung heißen.

Bei einer ersten Informationsveranstaltung im Bürgerhaus in Lindenfels herrschte viel Andrang. Die Planer wollen von Anfang an möglichst viele Menschen in den Entwicklungsprozess einbinden um so ein Festival entstehen zu lassen, das von unten nach oben wächst.

Im Februar soll das Konzept stehen, bis dahin kann jeder Unterstützung anbieten oder Vorschläge machen, wie die Veranstaltung aussehen soll. Die Trägerschaft für das Projekt hat der Lindenfelser Verkehrsverein übernommen. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.10.2019