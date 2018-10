Erster Spieletag in Lorsch

Lorsch.Im Paul-Schnitzer-Saal waren Interessierte gestern zu einem Spieletag eingeladen. In Zusammenarbeit mit der Stadt stellten vier spielebegeisterte Lorscher neue und wenig bekannte Brettspiele vor. Jeder konnte mitmachen, auch wer nur zuschauen wollte, war willkommen. Brettspiele sind derzeit wieder sehr gefragt, wissen die Organisatoren um Andy Dirkmann, die den Spieletag ehrenamtlich und in privater Initiative auf die Beine stellten. Deshalb soll es nicht nur 2019 eine Neuauflage des Spieletags geben. Ermutigt von der Resonanz gestern will sich das Team auch für die Einrichtung eines regelmäßigen Spieletreffs in Lorsch einsetzen. sch/BILD: neu

