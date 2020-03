Erster Todesfall im Kreis Bergstraße

Berlin/Bergstraße.Im Kreis Bergstraße ist erstmals eine Frau an den Folgen der Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Es handelt sich um eine 66-Jährige aus Lampertheim, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Landrat Christian Engelhardt machte deutlich, dass mit der steigenden Anzahl Infizierter noch mehr Menschen Opfer des Virus werden könnten. Er rief deshalb dazu auf, die Vorschriften und Empfehlungen einzuhalten und Abstand zueinander zu halten.

Zwölf neue Corona-Infektionsfälle wurden gestern nach Kreis-Angaben gemeldet. Insgesamt seien damit 168 Infektionsfälle bekannt.

In Deutschland sind bis Sonntagnachmittag rund 57 000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit 13 630 nachgewiesenen Fällen und 110 Toten und Bayern mit 13 263 Fällen und ebenfalls 110 Toten. Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit einem Wert von 112,9 die meisten Infektionen, gefolgt von Bayern (101,4). Im Bundesschnitt waren es 68,5. Mindestens 430 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben.

Die Zahlen lassen sich nicht einfach von Tag zu Tag vergleichen. So hat das RKI nach eigenen Angaben am Samstag von drei Bundesländern keine Zahlen bekommen. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer bei den Infektionszahlen aus.

Merkel bittet um Geduld

In der Corona-Krise gibt es auch in Deutschland Sorgen, ob die Kapazitäten zur Versorgung schwerkranker Patienten ausreichen. „Wir müssen jedenfalls damit rechnen, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, ganz klar“, sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Es sei nicht auszuschließen, dass es mehr Patienten als Beatmungsplätze gebe. „Ob es so kommt, ist Spekulation“, sagte Wieler.

Kanzlerin Angela Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun (beide CDU) machten deutlich, dass schnelle Lockerungen der Kontaktbeschränkungen für Bürger noch nicht im Raum stehen. Merkel bat in ihrem Podcast um Geduld – niemand könne guten Gewissens sagen, wie lange diese „schwere Zeit“ anhalte. Braun sagte dem „Tagesspiegel“: „Wir reden jetzt bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen.“

Trotz des frühlingshaften Wetters ist es in Hessen nach Angaben der Polizei am Wochenende nicht zu größeren Verstößen gegen das Kontaktverbot wegen der Corona-Krise gekommen. „Es gibt zwar immer mal wieder Menschenansammlungen, aber die Leute sind einsichtig, wenn man sie anspricht“, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenbach. Andere Polizeidienststellen äußerten sich ähnlich. Man habe Extra-Kräfte im Einsatz, um das Verbot zu kontrollieren, sagte ein Sprecher in Kassel: „Größere Verstöße gibt es aber nicht.“

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen stieg am Sonntag erneut. Das Sozialministerium in Wiesbaden meldete (Stand 14 Uhr) ein Plus von 167 Fällen gegenüber Samstag auf nun 2943. Der Zuwachs fällt damit geringer aus, als die Tage zuvor. Jedoch werden nur solche Fälle erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gemeldet werden. Beispielsweise wird die Zahl der Infizierten in Frankfurt wie bereits am Vortag mit 330 angegeben. Die Zahl der Todesfälle in Hessen, die auf den Erreger Sars-CoV-2 zurückgeführt werden, stieg um einen auf elf.

Zur Eindämmung der Covid-19-Infektionen hatte Hessen ein weitgehendes Kontaktverbot erlassen. Menschen dürfen grundsätzlich nur noch allein oder zu zweit aus dem Haus gehen. Familien und häusliche Gemeinschaften dürfen auch weiter gemeinsam nach draußen. Einen Bußgeldkatalog für Verstöße gibt es in Hessen noch nicht.

Auf dem Frankfurter Flughafen ist letztmals für lange Zeit eine Linienmaschine vom Typ Airbus A380 der Lufthansa gelandet. Wegen der weltweit zusammengebrochenen Nachfrage in der Corona-Krise parkt das Unternehmen seine komplette Flotte mit 14 Flugzeugen dieses Typs auf unbestimmte Zeit an den Drehkreuzen Frankfurt und München. Der im Konzern längst eingeleitete Abschied vom größten Passagierflugzeug der Welt könnte sich in der Krise noch beschleunigen.

Osterfest ohne Gottesdienste

Erstmals in ihrer Geschichte plant die katholische Kirche in Deutschland ein Osterfest ohne Gottesdienste in den Kirchen. Es gibt aber Alternativangebote: Sie reichten von Gottesdienstübertragungen bis zu Ideen für Gebetszeiten in der Familie, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. „Wir üben uns jetzt in neuen Formen der Kommunikation.“ Seelsorger skypten und mailten und beteiligten sich an Helferdiensten. Die Welle der Solidarität in der Gesellschaft sei „wunderbar.“ dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.03.2020