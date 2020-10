Erstmals Kulturnacht

Mannheim.Western-Oper, Poetry Slam und O-Töne zur Wendezeit auf Elektrobeats: Sechs Kultureinrichtungen haben am Samstag – in teils ausverkauften Reihen – zu einer ersten gemeinsamen Kulturnacht unter dem Motto „Mannheim solidarisch“ geladen. Darunter waren größere Häuser wie das Nationaltheater, aber auch kleinere wie der Jazzclub Ella & Louis. Insbesondere Solo-Selbstständigen wolle man in der für die Branche schwierigen Zeit nicht nur „einen Auftritt, sondern auch eine Gage“ verschaffen, so Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle. Unterstützt wurde die Aktion vom Kunstministerium des Landes. apt

