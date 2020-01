Erstmals spricht ein Bundespräsident in Yad Vashem

Jerusalem.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Vorbereitung auf seine Rede beim 5. World Holocaust Forum in Yad Vashem: Als erstes deutsches Staatsoberhaupt sprach Steinmeier am Donnerstag in der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz versprach der Bundespräsident der Weltgemeinschaft, dass Deutschland den zunehmenden Antisemitismus bekämpfen wird. Er betonte, die deutsche Verantwortung vergehe nicht, es dürfe keinen Schlussstrich unter das Erinnern geben. Israelische Medien stuften die Rede als sehr beeindruckend ein. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums handelte es sich bei dem Holocaust-Forum um das größte Staatsereignis seit der Gründung Israels 1948. dpa

