Erweiterung für zwei Kindergärten

Brühl.In der Hufeisengemeinde werden in den nächsten Jahren die Betreuungsplätze knapp – auch wenn deren Zahl in den vergangenen drei Jahren um ein Drittel gesteigert wurde. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, die freigewordene Hausmeisterwohnung bei der Schillerschule über einen Erweiterungsbau mit dem Pavillon des Sonnenscheinkindergartens zu verbinden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro.

Eine Erweiterung des Waldkindergartens des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins an der Grillhütte wurde ebenfalls ins Gespräch gebracht – auch wenn einige der Gemeinderäte Kritik an dessen Standort äußerten. Die Einrichtung einer weiteren Gruppe in dieser Institution wurde beschlossen. grö

