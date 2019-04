Erzbischof Burger: Zölibat verzichtbar

Mannheim.Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger (Bild) ist offen für die Abschaffung des Zölibats in der katholischen Kirche. Er persönlich befürworte die Ehelosigkeit. „Aber das schließt nicht aus, dass es auch verheiratete Priester geben kann“, sagte Burger im Interview mit dieser Zeitung. Der Papst als „oberster Gesetzgeber der Kirche“ könne den Zölibat abschaffen. „Das würde bei mir keine Glaubenskrise auslösen.“

Dagegen sieht er bei der Frage, ob Frauen Priesterinnen sein dürften, „keinen Spielraum“. „Das ist ein noch heißeres Eisen als der Zölibat.“ Der Erzbischof bestritt, dass der Zölibat die Ursache für den sexuellen Missbrauch sei. „Er kann ihn aber begünstigen“, sagte der 56-Jährige. Burger beklagte, dass die Kirche „radikal an Glaubwürdigkeit eingebüßt“ habe. Ihr moralischer Anspruch sei der Kirche auf die Füße gefallen, weil dieser durch die Täter in den eigenen Reihen unterlaufen worden sei. „Die Menschen denken: Sie predigen das Evangelium, handeln aber anders. Und damit haben sie recht gehabt.“

Burger verteidigte die von ihm angekündigte Reform „Pastoral 2030“. Die Zahl der Pfarreien im Erzbistum soll bis dahin von 224 auf 40 sinken. An der Basis sorgt das für Verunsicherung und Skepsis. „Wer findet schon Reduzierung gut, aber wir haben keine andere Wahl“, sagte Hansheinrich Beha, Vorsitzender des Dekanatsrats in Mannheim.

„Über die Zahl 40 muss noch mal diskutiert werden, das ist zu wenig, die Arbeit vor Ort darf doch nicht zu kurz kommen“, warnte Markus März von der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena in Mannheim. „Die Attraktivität des Ehrenamts liegt darin, dass wir uns vor Ort für unsere Gemeinde einsetzen können. Ob dies so bleibt, ist fraglich“, so die Feudenheimer Pfarrjugendleiterin Melissa Freund. (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019