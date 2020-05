Es bleibt ein Abwägen

Kinder und das Coronavirus – das ist so eine Sache. Fragen, wie oft sich die Kleinsten mit Covid-19 infizieren, wie leicht sie Gleichaltrige und Erwachsene anstecken können und welche Symptome sie selbst entwickeln, treiben seit Wochen Forscher, Politiker, Pädagogen und vor allem Eltern um. Dutzende Studien wurden weltweit zu den Themen veröffentlicht – einig geworden sind sich die Wissenschaftler allerdings noch nicht.

Die Studienlage sieht grob gezeichnet so aus: Kinder entwickeln bei einer Infektion meist nur schwache Symptome, haben allerdings die gleiche Viruslast wie andere Altersgruppen und sind offenbar genauso ansteckend wie Erwachsene. Hinzu kommen die vorläufigen Ergebnisse der Uniklinik Heidelberg, auf die sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Susanne Eisenmann berufen: „Es kann ausgeschlossen werden, dass Kinder Treiber des Infektionsgeschehens sind.“

Widersprüchlich? Keinesfalls. Es ist hervorragend, dass es verschiedene Corona-Studien zu Kindern und Covid-19 gibt. Davon lebt die Wissenschaft: von der Logik des Zweifelns, vom Austausch, vom Belegen und Verwerfen von Thesen. Sie setzt hinter jede neue Erkenntnis neue Fragezeichen – und genau darum geht es auch bei der Debatte um die Kita- und Schulöffnung. Hinter jede neue politische Entscheidung werden neue Fragezeichen gesetzt: In Baden-Württemberg sollen bis Ende Juni alle Kitas wieder vollständig öffnen. Steigt damit die Gefahr, dass sich Familien über ihre Kinder anstecken? Werden infizierte Kinder durch ihre milden Symptome nicht schnell genug auffallen, so dass sie andere Kinder anstecken – und sich die Tagesstätten augenblicklich zu Corona-Hotspots entwickeln? Wie kann man den Kleinsten beibringen, sich an die Hygienevorschriften zu halten?

Klar ist auch, dass Eltern von ihrer körperlichen und psychischen Betreuungslast befreit werden müssen. Und die Kleinsten müssen endlich wieder Zugang zu Bildung erhalten und wieder Altersgenossen sehen können. Gleichaltrige begegnen sich auf Augenhöhe und fördern die kindliche Entwicklung – auch das ist wissenschaftlich belegt.

Die Corona-Krise und der Umgang mit Kindern bleibt ein Abwägen. Es ist die richtige Entscheidung, die Kitas wieder zu öffnen. Denn der Nutzen überwiegt in diesem Fall doch ein wenig das Risiko. Die Kontrolle obliegt nun allein den Politikern. Sie müssen schauen, ob ihre Entscheidung die richtige war – und sie im Zweifel wieder verwerfen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020