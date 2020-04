Es braucht jetzt Mut und kreative Ideen

Hockenheim.Wohin geht die Entwicklung an der Rennstrecke Hockenheimring? Die Vorbereitungen für eine Teilprivatisierung sind weit gediehen. „Jetzt braucht es den Mut und das gemeinsame Vertrauen, den gemeinsamen Weg zu gehen und nicht der Vergangenheit nachzutrauern“, fordert Thomas Reister, der Mitgründer und Geschäftsführer der Emodrom Group, die neue Geschäftsfelder an der Rennstrecke in der Kurpfalz etablieren möchte. Im Exklusivinterview mit unserer Zeitung erläutert er seine Ziele.

Seit acht Jahren ist das Unternehmen nun als Partner der Hockenheimring GmbH vor Ort und hat sicherlich mit dem Auftrag, für den Sportwagenhersteller Porsche ein Experience Center zu entwickeln und binnen zwölf Monaten zu bauen, ihr Meisterstück abgeliefert. Sobald die Corona-Krise überwunden ist, sollen nun die Bürger der Stadt über die weiteren Pläne informiert und die Zusammenarbeit in eine Beteiligung gegossen werden. „Wenn die städtischen Gremien die richtigen Entscheidungen treffen, sollten wir 2025 ein neues Hotel und moderne Infrastrukturen sehen, so dass wir uns alle 2030 über einen erfolgreichen gewinnbringenden Hockenheimring mit neuen Geschäftsmodellen freuen können“, sagt Reister im Redaktionsgespräch.

Für ihn ist klar: Auf dem Ring soll es auch in Zukunft Rennen geben, mit welcher Technik die Autos und Motorräder dann hier fahren, sei dabei Nebensache. Der großen Verantwortung sei er sich bewusst. jüg

