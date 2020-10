Es geht schon wieder los: Lücken in den Regalen

Mannheim.Mit den Corona-Infektionszahlen steigt auch die Nachfrage nach Toilettenpapier. Das berichtet das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Die erhöhte Nachfrage macht sich auch in der Region bemerkbar – in Supermärkten sowie bei Produzenten. Der Hygienepapierhersteller Essity, der in Mannheim ein großes Werk hat, betonte, es gebe keinen Grund, „mehr als nötig einzukaufen. Als größter Toilettenpapierhersteller in Deutschland produzieren wir rund um die Uhr, auch am Wochenende.“ Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels appellierte an die Kunden, trotz aller Ängste nur das zu kaufen, was wirklich benötigt wird. „Dann ist auch genug für alle da“, sagte eine Sprecherin. mad

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020