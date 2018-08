„Es war schon fast arrogant“

München.Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der WM-Blamage in Russland hat Joachim Löw eigene Fehleinschätzungen eingestanden. „Mein allergrößter Fehler war, dass ich geglaubt habe, dass wir mit unserem dominanten Stil durch die Vorrunde kommen“, sagte der Bundestrainer gestern auf einer Pressekonferenz in München: „Es war fast schon arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und es noch mehr perfektionieren.“ Beim Neustart gegen Frankreich am 6. September verzichtet Löw auf Weltmeister Sami Khedira, dafür nominierte er die drei Neulinge Thilo Kehrer (Paris), Nico Schulz (Hoffenheim) und Kai Havertz (Leverkusen). alex (Bild: dpa)

