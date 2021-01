Eskalation unter Alkohol

Hockenheim.Ein Familiendrama in Hockenheim beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft: Am Freitagabend hatte ein 35-Jähriger auf seinen Vater eingeschlagen. Der 59-Jährige erlag seinen tödlichen Verletzungen.

Laut Ermittlungen war es ein stumpfer Gegenstand, mit dem der Sohn auf seinen Vater einschlug. Der deutsche Staatsangehörige steht im dringenden Verdacht, seinen Vater nach einem Streit in dessen Wohnung getötet zu haben (wir berichteten).

Der Tatverdächtige habe keinerlei Angaben zur Tat gemacht, berichtet ein Polizeisprecher der Redaktion. Auch über die Tatwaffe haben die Ermittler noch keine gesicherten Erkenntnisse. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben in einem Mehrfamilienhaus. Wo dieses steht, dazu geben die Beamten und die Staatsanwaltschaft keine Auskunft. Was sie jedoch sagen: Es war jede Menge Alkohol im Spiel. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille, was auf Erfahrung im Umgang mit Alkohol schließen lässt. Die Männer sollen in Streit geraten sein, der schließlich eskalierte.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Totschlags gegen den Mann aus Hockenheim. red

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.01.2021