Essen gehen – so geht’s

Schwetzingen/Hockenheim.Wenn am Montag, 18. Mai, in der Region die Gaststätten wieder öffnen dürfen, gilt es, einige Regeln zu beachten. Die üblichen Abstands- und Hygienevorschriften sowieso, aber auch das Reservieren eines Tisches, die Angabe von Namen und Adresse und das Tragen von Mund-Nase-Schutz beim Bedienen. Das schmälert sicherlich das Vergnügen etwas – und doch lechzen die Menschen nach dieser Rückkehr in eine gewisse Geselligkeit und Normalität.

In Gesprächen mit den Stadtverwaltungen in Schwetzingen und Hockenheim hat diese Zeitung die Vorschriften notiert und dem Faktencheck unterzogen. Und wir haben festgestellt, dass es auch noch einige Fragezeichen gibt. jüg/caz

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.05.2020