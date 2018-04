Essen, trinken, fallenlassen

Anzeige

Berlin/Mannheim.Der Trend zu Einwegbechern und Mitnahme-Imbissen verschmutzt zunehmend die Städte. Nun hat der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) die Ergebnisse einer Studie der Humboldt-Universität Berlin zu „Wahrnehmung von Sauberkeit und Ursachen von Littering“ vorgestellt. Sie soll erklären, warum die Deutschen keine Hemmungen beim Wegwerfen von Abfall auf Straßen oder Plätzen haben. Allein in Mannheim werden 32 000 Pappbecher pro Tag weggeworfen, lauten Schätzungen der Klimaschutzagentur Mannheim.

Vor gut zehn Jahren hätten sogenannte Take-Away-Verpackungen in der Wahrnehmung von Müll auf Straßen, Plätzen und in Parks noch gar keine Rolle gespielt, sagte Rebekka Gerlach vom Institut für Psychologie an der Humboldt-Universität gestern. Nun werde dieser achtlos weggeworfene Einweg-Müll als Problem empfunden.

Dafür sei Hundekot, der früher klar an Platz eins gestanden habe, in der Wahrnehmung ein wenig nach hinten gerutscht. Befragt wurden Menschen in Berlin und Frankfurt am Main, die Ergebnisse seien übertragbar, sagte Gerlach über die Studie.