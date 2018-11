EU billigt den Brexit

Premierministerin May mit EU-Kommissionschef Juncker. © dpa

Brüssel.Trotz der Billigung des Brexit-Pakets beim Brüsseler Sondergipfel sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch hohe Hürden für einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens. „Es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns“, sagte sie nach dem gestrigen Treffen. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten billigten das mit der britischen Seite ausgehandelte Brexit-Paket. Darin sind die Bedingungen der Trennung festgeschrieben – etwa die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und Schlusszahlungen des Vereinigten Königreichs an die EU von schätzungsweise rund 45 Milliarden Euro.

Im britischen Parlament ist derzeit noch keine Mehrheit für das Vertragswerk in Sicht. Premierministerin Theresa May kündigte an, für die Zustimmung ihres Landes zu dem Deal mit der EU zu kämpfen. dpa

