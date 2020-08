EU erklärt Wahl in Belarus für ungültig

Brüssel.Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten werden das Ergebnis der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus nicht anerkennen. Die Abstimmung sei weder fair noch frei gewesen, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Seit der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl gibt es in der ehemaligen Sowjetrepublik Massenproteste gegen Präsident Alexander Lukaschenko. Die Polizei reagierte anfangs mit Gewalt gegen weitgehend friedliche Demonstranten (das Bild zeigt einen Protest in Minsk). Für Unternehmen aus der Region ist Belarus ein relativ kleiner Absatzmarkt. Sowohl BASF als auch SAP hoben hervor, alles zu tun, um die Sicherheit der Mitarbeiter vor Ort zu gewährleisten. dpa/jung (BILD: action Press)

