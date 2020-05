EU-Rettung: 750 Milliarden Euro

Brüssel/Mannheim.EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch in Brüssel ihren Plan für die Rettung der EU–Konjunktur vorgelegt: Sie will in der Corona-Krise 750 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung Europas mobilisieren. Davon sollen 500 Milliarden Euro als nicht rückzahlbare Zuwendungen und 250 Milliarden Euro als Kredite fließen, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte.

Mehr als 300 Milliarden Euro sind allein für die Krisenländer Italien und Spanien reserviert. Finanziert werden soll das Programm über Schulden im Namen der Europäischen Union. Diese würden dann zwischen 2028 und 2058 über den EU-Haushalt getilgt werden.

Damit fällt von der Leyens Vorschlag noch deutlich größer aus als die deutsch-französische Initiative für ein 500-Milliarden-Euro-Paket. Daneben will von der Leyen einen regulären mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 im Umfang von 1,1 Billionen Euro vorschlagen. Die 27 EU-Staaten müssten dem Gesamtpaket einstimmig zustimmen. Darüber hinaus wird in Deutschland auch die Billigung durch den Bundestag nötig. Vorher werden noch wochenlange Verhandlungen erwartet.

Viel Geld für Italien reserviert

Mit dem Wiederaufbauplan soll die schlimmste Rezession in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bewältigt werden. Wegen des zeitweiligen Stillstands während der Pandemie wird die Wirtschaft in der EU nach einer offiziellen Prognose dieses Jahr um 7,4 Prozent schrumpfen. Einige Länder wie Italien, Spanien und Griechenland sind besonders hart getroffen. Die EU-Staaten haben bereits ein Sicherheitsnetz mit Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro gespannt. Das Programm zur wirtschaftlichen Erholung im Rahmen des Haushaltsplans ist nun der nächste Schritt. Das Neue: Die über Kredite finanzierten Mittel sollen überwiegend als Zuwendungen an die EU-Staaten vergeben werden, die nicht die Empfänger, sondern alle gemeinsam zurückzahlen.

Nach einer Aufstellung der Kommission sind knapp 173 Milliarden Euro für Italien reserviert. Spanien könnte bis zu 140 Milliarden Euro bekommen. Für Deutschland sind bis zu 28,8 Milliarden Euro vorgesehen. Für Frankreich wären es knapp 39 Milliarden Euro.

Die Heidelberger Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (Grüne) hat vor Chaos bei den Lockerungsmaßnahmen gewarnt. Es müsse auch weiter „bundesweit einheitliche Kriterien geben, sonst wird es gefährlich“, sagte sie im Interview mit dieser Redaktion. „Das müssen auch die Bundesländer bedenken, weil ein wilder Flickenteppich an unterschiedlichen Lockerungsmaßnahmen die Bürger verunsichern würde“, so Brantner. dpa/was

