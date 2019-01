EU sagt sofort Nein zu Mays Plan B

London/Brüssel.In der Brexit-Blockade hat die britische Premierministerin Theresa May keinen Ausweg aufgezeigt. In ihrem Plan B wiederholte May gestern nur, sie lote einen Konsens im britischen Parlament aus und wolle dann erneut mit der Europäischen Union reden. Brüssel schloss Nachverhandlungen über das Austrittsabkommen prompt abermals aus. Allerdings streiten die Mitglieder der Europäischen Union nun erstmals auf offener Bühne, ob es nicht doch Zugeständnisse an London geben soll.

Dabei dreht sich alles um die Garantie einer offenen Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland, den Backstop. Die Klausel war einer der Gründe dafür, dass das britische Unterhaus das Austrittsabkommen vorige Woche ablehnte – und das, obwohl sich EU und Großbritannien einig sind, dass eine Grenze zwischen Irland und Nordirland neue Gewalt in der früheren Bürgerkriegsregion anfachen könnte.

Nahrung erhielt diese Befürchtung nach der Explosion einer Autobombe im nordirischen Londonderry am Wochenende. Gestern versetzte der Raub zweier Autos durch bewaffnete, maskierte Männer die Polizei zweimal erneut in Alarmbereitschaft. May bekannte sich gestern ausdrücklich zum irischen Friedensprozess und zur Vermeidung einer harten Grenze in Irland. Doch treffe der Backstop weiter auf Besorgnis im Londoner Unterhaus, sagte die Regierungschefin.

Polen prescht vor

Die EU will das Austrittsabkommen allerdings nicht nachverhandeln – das ist seit Wochen die offizielle Linie, und das bekräftigte ein Sprecher von EU-Ratschef Donald Tusk sofort nach Mays Rede. Auch Deutschland trägt diese Linie mit, wie Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) deutlich machte. Der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz dagegen verließ die bisherige EU-Linie und plädierte für eine Befristung der Backstop-Garantie auf fünf Jahre. Dies lehnte der irische Außenminister Simon Coveney ab. Czaputowicz’ Äußerungen gäben nicht die Position der EU wieder. dpa

