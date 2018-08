EU stellt sich gegen Trump

Anzeige

Der Iran will nach Angaben von Präsident Hassan Ruhani trotz der US-Sanktionen am Atomabkommen festhalten. „Wir werden der Welt zeigen, dass wir uns an internationale Verträge halten“, sagte Ruhani am Abend. Die US-Sanktionen bezeichnete er als „einen psychologischen Krieg“ der Amerikaner gegen den Iran. Diesen werde das Land aber mit „Solidarität und Einheit“ bewältigen. Ruhani begrüßte die Reaktion der Europäer.

Goldhandel vorbei

Trump hatte im Mai den einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen verkündet. Damit tritt nun die erste Runde von US-Sanktionen wieder in Kraft. Sie waren im Zuge der Vereinbarung 2015 ausgesetzt worden. Das Abkommen soll den Iran daran hindern, eine Atombombe zu bauen. Im Gegenzug sollte der Westen Sanktionen aufheben und damit auch Investitionen im Iran ermöglichen.

Mit der Wiederbelebung der Sanktionen wollen die USA unter anderem erreichen, dass der Iran keine Dollar erwerben und nicht mehr mit Gold und Edelmetallen handeln kann. In einer zweiten Runde im November sollen dann besonders schmerzhafte Sanktionen wieder eingesetzt werden, mit denen Ölimporte anderer Länder aus dem Iran auf Null reduziert werden sollen.

Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu forderte die europäischen Staaten auf, dem Beispiel der USA bei den Sanktionen zu folgen. „Es ist an der Zeit, aufzuhören zu reden, es ist an der Zeit, etwas zu tun“, sagte Netanjahu. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.08.2018