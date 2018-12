EU verbietet Einweg-Plastik

Brüssel.Das EU-Verbot von Plastiktellern, Trinkhalmen und anderen Wegwerfprodukten aus Kunststoff ist beschlossene Sache. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich gestern in Brüssel auf die Einzelheiten. Verboten werden sollen ab Anfang 2021 aber nur Gegenstände, für die es bereits bessere Alternativen gibt.

Die Einigung der EU-Länder mit dem Europaparlament wurde von vielen Seiten bejubelt. „Diese Vereinbarung hilft wirklich, unsere Menschen und unseren Planeten zu schützen“, schrieb EU-Kommissionsvize Frans Timmermans. Die deutschen Abfallentsorger lobten den Plan, die Grünen sprachen von einem Weihnachtsgeschenk für Umwelt und Menschen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) bezeichnete das EU-Verbot von Wegwerfplastik als „ganz wichtigen Schritt“. Die Vermüllung der Meere sei ein gravierendes Problem, das nur international bekämpft werden könne. „Wir wollen und müssen weg von dieser Wegwerfkultur.“

Zu den verbotenen Produkten gehören neben Plastiktellern- und -Besteck, Strohhalmen, Luftballonstäben und Wattestäbchen auch Behälter und Becher aus aufgeschäumtem Polystyrol, das oft genutzt wird, um Heißes warm zu halten. Zudem sollen auch alle Produkte aus sogenanntem oxo-abbaubarem Kunststoff verboten werden, weil der Stoff in Mikroplastik zerfällt und Umwelt und Gesundheit belasten kann.

Produkte, für die es noch keinen ökologischen Ersatz gibt, sollen zurückgedrängt werden. Dazu zählen Plastikbehälter für Fastfood und Plastikbecher samt Deckel. Einmalartikel wie zum Beispiel Feuchttücher sollen einen Hinweis für eine geeignete Entsorgung erhalten.

Verbraucher könnten sparen

PET-Flaschen müssen ab 2025 zu mindestens 25 Prozent aus Recycling-Plastik bestehen. Bis 2030 soll der Anteil auf 30 Prozent klettern. Neu ist auch, dass Deckel von Einwegflaschen aus Kunststoff spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Regelung immer mit der Flasche verbunden sein müssen, damit sie nicht einzeln in der Umwelt landen.

Durch das Verbot will die EU-Kommission den Ausstoß von Kohlendioxid um 3,4 Millionen Tonnen verringern. Bis 2030 könnten Umweltschäden im Wert von 22 Milliarden Euro vermieden werden, hieß es. Verbraucher könnten bis zu 6,5 Milliarden Euro sparen. Umstellen muss sich vor allem die Kunststoffbranche. Auch die Tabakindustrie ist betroffen. Hersteller müssen sich an den Kosten für das Einsammeln von Zigarettenstummeln beteiligen. Die Filter enthalten Kunststoff und landen nach EU-Angaben am häufigsten in der Umwelt. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018