EU zaudert im Türkei-Konflikt

Istanbul/Brüssel.In ihrem erbitterten Kampf gegen türkische Truppen erhalten die Kurdenmilizen in Nordsyrien Unterstützung der Regierung von Präsident Baschar al-Assad. Die syrischen Soldaten seien zwischen den nordostsyrischen Städten Al-Hassaka und Ras al-Ain eingerückt, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag.

Die Außenminister der EU-Staaten haben die türkische Militäroffensive in Nordsyrien scharf verurteilt, aber keine Einigung auf ein Waffenembargo oder Sanktionsdrohungen erzielt. In einer in Luxemburg verabschiedeten Erklärung wird lediglich auf die Bemühungen der Mitgliedstaaten hingewiesen, Rüstungsexporte auf nationaler Ebene einzuschränken. Von möglichen Sanktionen gegen die Türkei ist gar nicht die Rede. Stattdessen preschten die USA am Montagabend unserer Zeit vor. Präsident Donald Trump erklärte, Strafzölle auf Stahlimporte aus der Türkei würden auf 50 Prozent angehoben. Die türkische Militäroffensive gefährde Zivilisten und Frieden, Sicherheit und Stabilität, sagte er.

Stopp der Exporte

Auch wenn sich die EU nicht auf ein Vorgehen einigen konnte, hob Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hervor: „Wir wollen, dass der türkische Militäreinsatz beendet wird – und zwar umgehend.“ Er gehe davon aus, dass nicht nur Frankreich und Deutschland, sondern auch alle anderen EU-Staaten keine Waffen mehr in die Türkei lieferten, mit denen der Krieg in Nordostsyrien geführt werden könne.

Das umkämpfte Gebiet wird von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) kontrolliert, die zuvor eine Vereinbarung mit der Regierung in Damaskus und deren Verbündetem Russland getroffen hatten. Die syrischen Truppen kommen damit den türkischen Soldaten und denen mit ihnen verbündeten Rebellen gefährlich nahe.

Der türkische Einsatz gegen die Kurdenmilizen stößt international auf scharfe Kritik. Kanzlerin Angela Merkel hatte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einem Telefonat dazu aufgerufen, die Offensive zu stoppen.

Nach Angaben der syrischen staatlichen Nachrichtenagentur Sana erreichten die Regierungstruppen ebenfalls die Stadt Tall Tamar nordwestlich von Al-Hassaka. Sie befinden sich damit in einem Gebiet, in dem die Türkei eine sogenannte Sicherheitszone errichten will. Fernsehberichten zufolge sangen Menschen „Tod für Erdogan“.

Die syrische Armee wolle im Norden der „türkischen Aggression auf syrischem Boden entgegentreten“, berichtete Sana. Die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte bezeichneten die Vereinbarung mit der Regierung in Damaskus einen schmerzhaften Kompromiss. dpa

