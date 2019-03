Euphorie um Waldhof

Gianluca (l.) und Raffael Korte (r.) führten den SVW zum Sieg. © PIX

Mannheim.Nach dem 3:2 (1:1)-Erfolg im Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger 1. FC Saarbrücken geht Fußball-Regionalligist SV Waldhof mit acht Punkten Vorsprung in die restlichen elf Spiele der Saison. Im Mittelpunkt des immens wichtigen Erfolgs standen die Zwillingsbrüder Gianluca und Raffael Korte, die das Spiel gegen die Saarländer drehten. Gianluca traf zum Ausgleich, Raffael schoss den SV Waldhof mit einem Doppelschlag in Führung. 14 326 euphorische Zuschauer erlebten die Partie, was zugleich neuer Besucherrekord für ein Regionalliga-Spiel im Südwesten bedeutete. Auch Waldhof-Präsident und Mäzen Bernd Beetz zeigte sich vom Sieg und der Atmosphäre im Carl-Benz-Stadion angetan: „Das war ein tolles, gemeinschaftliches Mannheimer Erlebnis.“ Rund um das Hochrisikospiel blieb laut Polizeiangaben alles ruhig. th/alex

