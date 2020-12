Europa in Sorge wegen neuer Virus-Variante

Berlin/Mannheim.Mit Flugverboten und Grenzschließungen rüstet sich Europa gegen eine in Großbritannien entdeckte, hoch ansteckende Variante des Coronavirus. Flüge von dort nach Deutschland werden weitgehend gestoppt. Landungen aus Großbritannien sind ab Mitternacht untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums von Sonntag hervorgeht. Ausgenommen sind reine Frachtflüge, Flüge mit medizinischem Personal oder wenn Maschinen nur mit Crews an Bord nach Deutschland zurückkehren. Das Verbot gilt zunächst bis 31. Dezember.

Die EU peilte zunächst einen gemeinsamen Ansatz an. „Wir sind in Kontakt mit den Mitgliedstaaten, um den Informationsaustausch zu steigern und um zu prüfen, wie sie sich koordinieren können“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Mehrere Länder wie Belgien und die Niederlande preschten vor und lassen Einreisen aus dem Vereinigten Königreich nicht mehr zu. Auch Österreich und Italien wollen die Flugverbindungen mit Großbritannien aussetzen.

Gemeinsame Abstimmung

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron – der Gesundheitszustand des positiv auf das Coronavirus getesteten 42-Jährigen ist weiterhin stabil –, Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, hatten in einem Telefonat die neue Corona-Lage in England erörtert.

Nach Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist eine kürzlich entdeckte Variante des Virus um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Das Bundesgesundheitsministerium betonte die Pflicht zu Corona-Tests bei der Einreise aus ausländischen Risikogebieten. „Wir gehen davon aus, dass an allen Flughäfen mit direkten Verbindungen aus Großbritannien diese Testpflicht verstärkt kontrolliert wird“, sagte ein Sprecher. In Deutschland ist die neue Variante nach Angaben von Christian Drosten von der Berliner Charité bisher nicht aufgetaucht.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für den Start von Corona-Impfungen in Deutschland nach Weihnachten unter hohem Zeitdruck. Von zwei aussichtsreichen Impfstoffen hat Deutschland dem Gesundheitsministerium zufolge 136,3 Millionen Dosen gesichert, die nahezu alle im Jahr 2021 geliefert werden könnten. Mit je zwei nötigen Dosen ließen sich damit rechnerisch 68,2 Millionen Bürger impfen – bei 83 Millionen Einwohnern in Deutschland insgesamt.

Für eine Zulassung des Präparats des Mainzer Unternehmens Biontech wird an diesem Montag eine wegweisende Beurteilung der EU-Arzneimittelbehörde EMA erwartet. Anlaufen sollen die Impfungen gebündelt in mehr als 400 regionalen Impfzentren der Länder. Mobile Impfteams sollen in Pflegeheime und Kliniken gehen. Erst später sollen Ärzte in der Fläche übernehmen.

Schnelltests in der Region

Kostenlose Corona-Schnelltests des Landes Baden-Württemberg wird es in den Testcentern in Heidelberg, Reilingen und Sinsheim geben. Wie der Rhein-Neckar-Kreis am Sonntag mitteilte, ist das Kontingent begrenzt. Die Tests seien ausschließlich für Menschen gedacht, die an den Weihnachtsfeiertagen alte oder kranke Angehörige besuchen möchten, die die Feiertage sonst allein verbringen müssten. Zudem ist ein Test nur nach telefonischer Anmeldung über eine Hotline möglich.

In Ludwigshafen hat am Samstag ein Schnelltestcenter eröffnet. Dort kann sich jeder – ohne Anmeldung – für 49 Euro testen lassen. Betrieben wird das Center vom Unternehmen SI Trading eines Mannheimer Logistikers, der medizinische Schutzausrüstung vertreibt. Die Mannheimer Universitätsmedizin (UMM) sucht unterdessen mit Hochdruck Unterstützung für das belastete Pflegepersonal. UMM-Sprecher Dirk Schuhmann blickt besorgt auf die nächsten Tage und Wochen. Vor allem Medizinstudenten höherer Semester würden gebraucht, aber auch ausgebildete Pflegekräfte und Angehörige sonstiger medizinischer Berufe. baum/bjz/sin/dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020