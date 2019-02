Europa League: Eintracht Frankfurt im Achtelfinale

Frankfurt/Main.Eintracht Frankfurt ist ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Der Fußball-Bundesligist gewann vor 47 000 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena mit 4:1 gegen Schachtjor Donezk und kam damit nach dem 2:2 im Zwischenrunden-Hinspiel beim ukrainischen Meister weiter. Luka Jovic und Sébastien Haller per Handelfmeter sorgten in der 23. und 27. Minute für die Frankfurter 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstor durch Júnior Moraes in der 63. Minute musste der DFB-Pokalsieger bei zwei Lattentreffern von Donezk zwischenzeitlich zittern, ehe Haller und Ante Rebic für die Entscheidung sorgten. dpa/Bild:dpa

