Europäer wehren sich gegen Trump

Anzeige

Wie das EU-Abwehrgesetz zum Einsatz kommen könnte, ist unklar. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstag am Rande eines EU-Spitzentreffens in Sofia gesagt, umfassende Entschädigungen für europäische Unternehmen halte sie nicht für machbar. Auch Wirtschaftsvertreter äußerten sich skeptisch.

Außenminister Heiko Maas (SPD) betonte im Interview mit dieser Zeitung, dass die EU „nichts unversucht lassen“ dürfe und werde, um das Abkommen mit dem Iran zu erhalten. „Das Abkommen berührt unsere elementaren Sicherheitsinteressen“, sagte Maas. dpa/was

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.05.2018