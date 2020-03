Experte fordert Steuersenkung

Berlin/Mannheim.Konjunkturexperte Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat sich für eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte ausgesprochen. Dies würde dazu führen, dass die Bürger geplante Investitionen wie zum Beispiel eine Couchgarnitur oder ein neues Auto wegen der Steuerersparnis vorziehen würden, sagte Heinemann dieser Redaktion. Die weltweite Epidemie wird nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds das globale Wirtschaftswachstum bremsen.

Deutschland muss sich nach Einschätzung des Bundesgesundheitsministers auf weiter steigende Fallzahlen in der Coronavirus-Epidemie einstellen. „Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht“, sagte Jens Spahn (CDU) am Mittwoch im Bundestag. Der Erreger Sars-CoV-2 ist mittlerweile in allen Bundesländern außer in Sachsen-Anhalt nachgewiesen worden.

Das Sozialministerium Baden-Württemberg bestätigte am Mittwochabend einen weiteren nachgewiesenen Coronavirus-Fall in Mannheim. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim steigt damit auf vier. Bei dem Fall handelt es sich um eine 33-jährige Frau, die in der vergangenen Woche aus dem Risikogebiet Teheran (Iran) nach Mannheim gekommen ist. Sie befindet sich mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne. Es besteht nach den ersten vorliegenden Informationen keine Verbindung zu den drei bereits bekannten Fällen in Mannheim.

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete drei neue Fälle von infizierten Menschen. Bei den dreien handelt es sich um einen 55-Jährigen, der zuvor Kontakt zu dem ersten Infizierten im Rhein-Neckar-Kreis hatte, um einen 36 Jahre alten Reiserückkehrer aus dem Iran und um einen 55-Jährigen, der zuvor in Südtirol gewesen war. Der 36-Jährige und der 55-Jährige wohnen im Stadtgebiet Heidelberg. Das Gesundheitsministerium meldete außerdem einen Fall im Landkreis Germersheim und einen in Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim). In allen Fällen wiesen die Infizierten nur milde Symptome auf, meldeten die Behörden.

Auswirkungen für Gefangene

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße sagte ihr für März geplantes Mandelblütenfest im Ortsteil Gimmeldingen wegen des Coronavirus ab. „Die potenzielle Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr, wenn wir Zehntausende Menschen aus allen Regionen Deutschlands zu uns einladen und sich dort Menschen auf engstem Raum begegnen, schätzen wir als nicht vertretbar ein“, sagte Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG).

Zum Schutz vor Ansteckungen schränkt das baden-württembergische Justizministerium die Besuchszeiten für Gefangene auf das gesetzliche Mindestmaß ein. Ab sofort ist im Monat nur noch eine Stunde Besuch erlaubt. Aus Gründen der Resozialisierung seien es in den meisten Anstalten zuvor drei bis vier Stunden gewesen.

„Wir halten diese Maßnahme in der jetzigen Phase, in der es darum geht, eine Eindämmung beziehungsweise Verzögerung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu erreichen, für erforderlich“, sagte ein Ministeriumssprecher.

Unterdessen sagte der Walldorfer Softwarekonzern SAP die Konferenz „SAP now“ in Basel wegen des Coronavirus ab. „Wir sind enttäuscht, dass dieser Ausbruch zur Absage unserer Veranstaltung geführt hat“, hieß es in einer Mitteilung. „Die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer steht jedoch an erster Stelle und hat für uns oberste Priorität.“

Leser können sich an diesem Donnerstag mit ihren Fragen zum Coronavirus telefonisch an drei Fachleute wenden. Zwischen 16 und 17.30 Uhr ist das Experten-Telefon freigeschaltet. was/abo/pre/bjz/jung

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020