Experte: «Gefühlte Kriminalitätstemperatur» ist gestiegen

Berlin (dpa) - Der Rückgang der registrierten Straftaten um rund zehn Prozent im Jahr 2017 hat aus Expertensicht mehrere Gründe. So sei die Lage der Flüchtlinge besser geworden, sagte Kriminologe Christian Pfeiffer.

Im Vergleichsjahr 2016 habe es mit dem Zustrom von Flüchtlingen sehr viel Verunsicherung gegeben und eine Zunahme von Straftaten aller Art, gerade auch bei den Gewalttaten.

«Das hat sich wieder deutlich verändert. Die Zahl der Gewalttaten war besonders in Flüchtlingsheimen enorm nach oben gegangen weil dort Feinde aufeinandertrafen Sunniten auf Schiiten, Kurden auf Feinde mit denen sie im Krieg stehen - und auf einmal sind die in derselben Turnhalle Matratze an Matratze», sagte Pfeiffer der Deutschen Presse-Agentur.