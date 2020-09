Experte: Mehr Pleiten ab Oktober

Mannheim.Ab Oktober wird es in der Region und insgesamt in Deutschland mehr Firmenpleiten geben – das sagt Oliver Dangmann, geschäftsführender Gesellschafter der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Mannheim und Heidelberg, im Interview mit dieser Redaktion. Den Höhepunkt der Unternehmensinsolvenzen infolge der Corona-Krise erwartet der Experte allerdings erst im ersten Quartal 2021, da die Amtsgerichte Zeit bräuchten, die steigende Zahl der Anträge abzuarbeiten.

Betriebe, die zahlungsunfähig sind, müssen ab 1. Oktober wieder einen Insolvenzantrag stellen. In den vergangenen Monaten war diese Pflicht wegen der Pandemie ausgesetzt. Für überschuldete Unternehmen läuft die Ausnahmeregelung vorerst weiter, Dangmann zufolge betrifft das allerdings nur noch einen Bruchteil der Betriebe. „Bei neun von zehn Insolvenzen sind die Unternehmen zahlungsunfähig“, sagt er.

In den meisten Städten und Landkreisen der Region gab es nach Auskunft von Creditreform zwischen Januar und August 2020 weniger Firmeninsolvenzen als im Vorjahreszeitraum. tat (Bild: Creditreform)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020