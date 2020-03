Experten raten von Schul-Schließungen wegen Corona ab

Patienten in Mannheimer Kliniken dürfen nur begrenzt besucht werden. © Keiper

Berlin/Mannheim.Eine bundesweite Schulschließung wegen des Coronavirus hält der Deutsche Lehrerverband für nicht gerechtfertigt. „Das wäre ein Maßnahmenoverkill“, warnte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Nur bei bestätigten Verdachtsfällen sollten einzelne Schulen geschlossen werden. Die Debatte in Deutschland wurde durch die Entscheidung der italienischen Regierung angefacht, alle Kindergärten, Schulen und Hochschulen geschlossen zu lassen. Zu zahlreichen Veranstaltungen, denen wegen des Coronavirus eine Absage droht, gehört das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalelf am 31. März in Nürnberg gegen Italien.

In Mannheim haben unterdessen die Krankenhäuser ihre Besuchszeiten eingeschränkt. Vorläufig dürfen Patienten noch von 15 bis 19 Uhr Besucher empfangen, täglich sollten es nicht mehr als zwei sein. Kinder unter zwölf Jahren sollen auf Besuche verzichten. Wie die Stadt Mannheim mitteilte, ist unter den bisher Erkrankten ein Student. Fünf Uni-Mitarbeiter und Kommilitonen, die mit ihm in Kontakt standen, sind nun unter Quarantäne. Für die anderen Studierenden und Angehörige der Uni bestehe kein erhöhtes Risiko. Am Donnerstag informierte das Sozialministerium über einen weiteren Fall im Rhein-Neckar-Kreis. Dabei geht es um einen Mann (Jahrgang 1960), der von einer Reise aus Südtirol zurückgekehrt ist. dpa/abo/jor

