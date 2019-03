Explosion zerstört Haus in Birkenau

Birkenau-Löhrbach.Eine Explosion hat am Freitagmorgen ein Einfamilienhaus im Birkenauer Ortsteil Löhrbach zerstört. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Trümmer flogen bis zu 50 Meter weit, auch ein Nachbarhaus wurde am Dach und an den Fenstern beschädigt. Das genaue Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Rund 80 Helfer der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die Polizei waren vor Ort im Einsatz. Die Buchklinger Straße war bis in den frühen Abend hinein gesperrt. Unbeteiligte wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht verletzt. Das Haus hätte gestern Morgen um 9 Uhr am Amtsgericht Fürth zwangsversteigert werden sollen. Die Explosion ereignete sich gegen 7.45 Uhr. red/Bild: Lotz

