Extra-Sitzung zu Kosten

Bürstadt.Zwar kann die Planung für den Bildungs- und Sportcampus in Bürstadt weitergehen. Das Stadtparlament will aber in einer weiteren Ausschuss-Sitzung nochmals die Kosten für das Mammut-Projekt, für das insgesamt 17,6 Millionen Euro veranschlagt werden, unter die Lupe nehmen. Dabei soll unterschieden werden zwischen Projekten, die umgesetzt werden müssen, um Fördergelder nicht zu gefährden, und zwischen Projekten, die gegebenenfalls wegfallen oder zumindest geschoben werden können. CDU und FDP benannten hier vor allem den Bereich Freizeitsport und Grünanlagen. Außerdem wollen die Politiker von den Planern regelmäßig über die Baukosten und deren Entwicklung informiert werden. kur

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.10.2019