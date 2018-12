Eysoldt-Ring für André Jung

Bensheim.Der Gertrud-Eysoldt-Ring 2018 geht an den aus Luxemburg stammenden Schauspieler André Jung. Das gaben die Stadt Bensheim und die Akademie der Darstellenden Künste am Freitag bekannt. Jung erhält die begehrte Auszeichnung für seine Rolle als Erzähler in Georg Büchners „Lenz“ am Schauspielhaus Zürich. „Er ist ein Zauberer des Wortes und der Gesten, ein Meister der Unmittelbarkeit“, urteilte die Jury in ihrer Begründung. Der mit 10 000 Euro dotierte Eysoldt-Ring ist einer der bedeutendsten Theaterpreise Deutschlands. Die Preisverleihung findet am 16. März im Parktheater in Bensheim statt. red/Bild: Steffi Henn

