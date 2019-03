Eysoldt-Ring in Bensheim verliehen

Bensheim.Der Schauspieler André Jung (r.) ist am Samstagabend in Bensheim mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring geehrt worden. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung gilt als einer der wichtigsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum. Die Jury würdigte den 65-jährigen Luxemburger für seine Rolle als Erzähler in Werner Düggelins Inszenierung von Georg Büchners „Lenz“ am Schauspielhaus Zürich.

Der Kurt-Hübner-Regiepreis ging an den englischen Regisseur Robert Icke für seine Bearbeitung der „Orestie“ in Stuttgart. Statt im Bensheimer Bürgerhaus, fand die Eysoldt-Gala im festlich geschmückten Luxor-Filmpalast (l.) statt. red/Bilder (2): Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.03.2019