Fachkräfte beklagen hohe Mieten

Mannheim.Steigende Mieten verschärfen den Fachkräftemangel in der Region Rhein-Neckar. Der Grund: Der Zuzug von außerhalb wird dadurch erschwert. Und in Zukunft können sich nur noch Besserverdienende das Wohnen in den Großstädten leisten. Das geht aus einer Umfrage der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hervor.

„Das sollte für Arbeitgeber ein Warnsignal sein, denn die Mietpreise sind das am häufigsten genannte Kriterium bei der Entscheidung für oder gegen einen neuen Job“, sagte der Mannheimer PwC-Standortleiter Stefan Ditsch laut Mitteilung. In den Außenbezirken und Vororten seien die Mieten zwar günstiger, aber die Anfahrtszeiten würden von vielen als zu lang empfunden. „Das ist ein echter Hemmschuh bei der Stellenbesetzung.“

Nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar gibt es in der Region einen großen Bedarf an verschiedenen Wohnformen für alle Einkommensgruppen. Wohnungspolitik für Fach-, Führungskräfte und Unternehmer müsse deshalb viel stärker als bislang auch als Teil der Wirtschaftsförderung begriffen werden, erklärte Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke dieser Zeitung.

Letztlich werde sich der Wohnungsmarkt nur über die Angebotsseite entspannen können. Verglichen mit anderen Metropolregionen biete Rhein-Neckar mehr freies Gelände. Hier sei die Politik in den Kommunen gefordert, weitere Erschließungen von Bauflächen zu ermöglichen, so Nitschke. Zudem werde „der Wettbewerb um Fachkräfte künftig viel stärker als in den vergangenen Jahren manchen Arbeitgeber dazu veranlassen, eigene Betriebswohnungen anzubieten“.

Einheimische im Vorteil

Ein Sprecher der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald erklärte, der Immobilienmarkt sei zwar noch nicht so kritisch wie in Frankfurt oder Stuttgart. Allerdings seien verfügbare Mietwohnungen immer wieder Thema. So hätten aus der Region stammende Azubis Vorteile gegenüber jungen Menschen, die von außerhalb kämen. Für sie sei es etwas schwieriger, eine Bleibe zu finden.

In der PwC-Studie sagen mehr als 91 Prozent der Befragten, dass die Mieten in den vergangenen zehn Jahren schneller gestiegen seien als die Gehälter. Fast genauso viele erwarten in den nächsten Jahren weiterhin steigende Preise. Mehr als die Hälfte hält ihre Miete schon jetzt für zu hoch. PwC sprach sich für flexible Arbeitszeitmodelle aus. „Gerade Dienstleistungsunternehmen, bei denen keine produktionsbedingte Präsenz notwendig ist, haben hier reichlich Potenzial, das längst nicht ausgeschöpft wird“, sagte Ditsch.

