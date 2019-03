Fahrspaß mit Risiken

Die Polizei appelliert an die Vernunft von Motorradfahrern. © Neu

Bergstraße.Zum Start in die Motorradsaison appelliert die Polizei an die Vernunft von Bikern, mit ihren Zweirädern nicht zu schnell und nicht zu laut unterwegs zu sein. Erstmals wird dazu die Präventionskampagne „Du hast es in der Hand“ in den Räumen der Zulassungsstelle in Heppenheim gestartet. Anlass für die Aktion waren die hohen Unfallzahlen im langen und warmen Sommer 2018. Im vergangenen Jahr verunglückten im Kreis Bergstraße fünf Motorradfahrer tödlich. Flankiert wird die Präventionsmaßnahme von verstärkten Kontrollen. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.03.2019