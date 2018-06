Fahrverbote ab 2019 in Stuttgart

Anzeige

Stuttgart.Zehntausende Bürger müssen sich auf großflächige Fahrverbote für ältere Diesel-Autos ab 2019 in Stuttgart einstellen. Grün-Schwarz will dann Verbote für Diesel-Autos der Abgasnorm Euro 4 und darunter verhängen. Das konkrete Datum ist noch unklar. Ob später auch Diesel-Autos mit Euro 5 betroffen sind, hängt von der Wirkung des geplanten Gesamtpakets zur Luftreinhaltung ab, das Grün-Schwarz bis zur Sommerpause eintüten will.

Reinhart nennt Bedingungen

Eine kleine Koalitionsrunde hatte gestern Morgen die Richtung vorgegeben. CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart beendete seinen grundsätzlichen Widerstand gegen Fahrverbote. Er knüpfte Verbote für Euro 4 und darunter aber an mehrere Voraussetzungen. So dürften keine Fahrzeuge, die nach dem 1. Januar 2012 zugelassen worden seien, mit einem Fahrverbot belegt werden. Zudem müsse es großzügige Ausnahmen von den Verboten geben – etwa für Lieferanten, Handwerker und Anwohner. Fahrverbote für jüngere Diesel mit Euro 5 schließt Reinhart aus. Andere Koalitionsmitglieder sind da weniger strikt.

Reinhart sprach von „Zwischenergebnissen“ und „Zwischenständen“ in den Beratungen. Er räumte zugleich aber ein, dass die Verhängung von Fahrverboten Sache der Regierung sei – das Parlament werde keine eigene Handhabe haben, sie zu verhindern. Nach Reinharts Angaben wird sich der Koalitionsausschuss möglicherweise am kommenden Dienstag mit der Luftreinhaltung beschäftigen.