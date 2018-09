Fall Maaßen: SPD beharrt auf Ablösung

Berlin/München.SPD-Chefin Andrea Nahles rechnet fest mit einer Ablösung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. „Herr Maaßen muss gehen, und ich sage Euch, er wird gehen“, sagte Nahles am Samstag in Offenbach. Auch aus der CDU gibt es zunehmend kritische Stimmen. Bundesinnenminister Horst Seehofer stellte sich am Wochenende erneut hinter den Spitzenbeamten. Der CSU-Chef zeigte sich aber ebenso wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) überzeugt, dass die große Koalition an dem Konflikt nicht zerbrechen wird.

Morgen wollen Merkel, Seehofer und Nahles erneut über eine Lösung des Konflikts beraten. Ein erstes Krisentreffen am Donnerstag hatte keine Einigung gebracht. Maaßen steht wegen seiner Äußerungen zu fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz massiv in der Kritik. Der „Bild“-Zeitung hatte er gesagt, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass dort Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten.

Vorwürfe aus Landesämtern

Nach den Vorwürfen von Verfassungsschutz-Landesämtern gegen das Bundesamt will Konstantin von Notz eine Sitzung der Geheimdienst-Kontrolleure des Bundestages beantragen. Der Grünen-Politiker reagierte damit auf einen Bericht der „Bild am Sonntag“. Dort hieß es unter Berufung auf Geheimdienstkreise, die Ämter in Bremen und Niedersachsen hätten Informationen über die jeweiligen AfD-Jugendorganisationen an das Bundesamt weitergeleitet, bevor sie kürzlich beide Verbände zum Beobachtungsfall erklärten. „Im Bundesamt blieben die Informationen sechs Monate unbearbeitet“, sagte ein mit dem Fall betrauter Verfassungsschützer. Das Bundesamt hat die Kritik am Abend zurückgewiesen.

Zahlreiche Migrantenverbände und Initiativen gegen Rassismus haben unterdessen Bundesinnenminister Seehofer in einem offenen Brief zum Rücktritt aufgefordert. Als „Heimatminister für alle Menschen im Land“ müsse Seehofer sich anders verhalten. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018