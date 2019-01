Falschparkern auf der Spur

Einhausen.Verwarnungen für Gehwegparker hatten in den vergangenen Monaten in Einhausen für Wirbel gesorgt. Bei einem Rundgang durch die Gemeinde erläutern die beiden Ortspolizisten Kristin Mai und Heiko Helber, bei welchen Verstößen sie ein „Knöllchen“ verteilen müssen. Alles in allem pflegen die Ordnungshüter der Gemeinde ein gutes Verhältnis zu den Bürgern. Zu Anfeindungen kommt es nur ganz selten. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.01.2019